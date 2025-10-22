Logo Tgcom24
Apple Martin debutta nella musica: la figlia del frontman dei Coldplay incanta il pubblico a Nashville

Da sempre molto riservata e lontana dai riflettori nonostante la notorietà dei genitori, la 21enne sembra ora pronta a seguire le orme paterne

22 Ott 2025 - 16:39
00:51 

A soli 21 anni, Apple Martin, figlia del frontman dei Coldplay Chris Martin e dell’attrice premio Oscar Gwyneth Paltrow, ha fatto il suo ingresso ufficiale nel mondo della musica, lasciando il segno con una performance sorprendente. La giovane artista è salita sul palco del Cannery Hall di Nashville insieme alla band universitaria Jade Street, presentando "Satellites", un brano inedito in uscita il 28 ottobre. Tra gli spettatori, anche il padre Chris Martin, presente per sostenere la figlia nel suo esordio live. Il cantante britannico, visibilmente emozionato, ha assistito con orgoglio alla performance, in un momento carico di emozione e significato. Apple, da sempre molto riservata e lontana dai riflettori nonostante la notorietà dei genitori, sembra ora pronta a seguire le orme paterne, portando sul palco talento, carisma e passione per la musica.