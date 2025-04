Applausi e cori da stadio: così Madrid festeggia il ritorno della luce

Balconi in festa, applausi e cori da stadio hanno salutato il ritorno dell’elettricità dopo il blackout che ha colpito la Penisola Iberica e parte della Francia. I tecnici e le autorità hanno lavorato a lungo per ripristinare le forniture di elettricità con un lavoro incessante che, nella serata di lunedì, ha riportato la fornitura al 20% degli utenti spagnoli. L'enorme blackout è uno dei peggiori registrati in Europa e ricorda quello in Italia del settembre del 2003 che trascinò il Paese nel caos.