Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mastergame
ORRORE PSICOLOGICO

Apartment No 129 arriva a gennaio

Il videogioco horror ispirato agli eventi avvenuti in Turchia nel 2009 debutterà tra poche settimane.

31 Dic 2025 - 17:44
00:43 