Antonio Tajani: "Noi difendiamo la casa di ogni cittadino"

"La proprietà della casa per gli italiani rappresenta un elemento fondamentale della propria vita e proprio perché crediamo nella libertà e centralità della persona, difendiamo la casa di ogni cittadino - ha dichiarato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a Torino per gli Stati generali sulla casa, organizzati da Forza Italia - Noi siamo contrari alla questione affitti brevi e siamo già al lavoro per modificare quel testo e arrivare a cancellare una norma, che ci sembra profondamente iniqua, che è stata già corretta rispetto alla versione iniziale, ma non è sufficiente, anche perché non è che porti molto alle casse dello Stato"