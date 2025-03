Antigua, il giallo degli scomparsi

Negli ultimi dieci anni, venti persone sono scomparse senza motivi apparenti ad Antigua, isola dei Caraibi. Tra i casi più noti, ci sono la scomparsa di Hyacinth Gage nel 2019, quella del turista russo-canadese Roman Mussabekov nel 2017, e di Orden David nel gennaio 2025. Le vittime appartengono a diverse fasce d'età e origini, rendendo difficile trovare un legame tra i casi. Molti residenti accusano la polizia locale di non fare abbastanza per risolvere il mistero e ipotizzano un possibile traffico di organi. I familiari delle vittime stanno cercando di unire le forze per chiedere supporto internazionale.