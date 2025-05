Durante la Congregazione dei cardinali in Vaticano "è stato annullato l'anello del Pescatore" di Papa Francesco e "si sono rotti i sigilli". Lo ha detto il direttore della sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, parlando con i giornalisti. Inoltre, ha aggiunto, "è stata letta la dichiarazione per il cessate il fuoco in alcune situazioni di conflitto".