Con le manette di pelo rosa

Anne Hathaway "arrestata" a New York: ecco cosa è successo

Al concerto di Sabrina Carpenter: "Essere così bella è un crimine"

28 Ott 2025 - 10:42
01:14 

Durante uno dei suoi concerti a New York, Sabrina Carpenter si è fermata e ha indicato qualcuno tra il pubblico. In realtà di tratta di una gag, un vero inside joke della cantante che è diventato un momento imperdibile per il suo pubblico durante i live. Al Madison Square Garden, infatti, sono state arrestate per eccesso di bellezza prima la top model Gigi Hadid e poi l’attrice Anne Hathaway, ma nel corso del tour è toccato anche a Millie Bobby Brown, Joe David Keery e Olivia Dean. I fan hanno già definito "iconici" questi momenti. 