Annamaria Bernardini de Pace sull'ex genero Raoul Bova: "Fiera di lui per non aver accettato un ricatto"

Ospite a "Verissimo", Annamaria Bernardini de Pace spiega la scelta di difendere in tribunale il suo ex genero, Raoul Bova, dopo lo scandalo che l'ha coinvolto durante l'estate. Una decisione che, spiega la celebre avvocata matrimonialista, nasce non solo dal legame familiare, ma anche da una profonda stima personale e professionale nei confronti dell'uomo.

"Raoul per me è una delle persone più buone del mondo", ha affermato con convinzione. "Io e i miei nipoti siamo fieri di lui perché non ha accettato un ricatto, un'estorsione assolutamente evidente. Questo dimostra il suo Dna, che ha poi trasmesso anche ai figli".