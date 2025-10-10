Logo Tgcom24
A Milano

Annalisa, showcase per il lancio dell'album "Ma io sono fuoco"

La cantante ha presentato con un party il suo nuovo lavoro

10 Ott 2025 - 11:31
01:31 

Annalisa con un party a Milano ha presentato il suo nuovo album “Ma io sono fuoco”. Seduta su un letto come nella foto di copertina dell’album, ha intonato alcuni dei brani. Il 15 novembre partirà il suo nuovo tour nei palazzetti.