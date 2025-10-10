Annalisa, showcase per il lancio dell'album "Ma io sono fuoco"

La cantante ha presentato con un party il suo nuovo lavoro
Annalisa con un party a Milano ha presentato il suo nuovo album “Ma io sono fuoco”. Seduta su un letto come nella foto di copertina dell’album, ha intonato alcuni dei brani. Il 15 novembre partirà il suo nuovo tour nei palazzetti.
Copyright © 1999-2025 RTI S.p.A. Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati - Per la pubblicità Mediamond S.p.A. - RTI S.p.A., Mediaset N.V., sede legale Amsterdam (Paesi Bassi) - Uffici Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (MI)
Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all’addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.