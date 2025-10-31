Logo Tgcom24
Animal Crossing: New Horizons torna su Switch 2

Il colorato videogame di Nintendo si aggiorna con nuovi contenuti e una versione per l'ammiraglia giapponese.

31 Ott 2025 - 16:40
