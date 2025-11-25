Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Snack video
Accoglienza tradizionale

Angola, a Luanda benvenuto danzante per il summit Unione Africana-Ue

Un gruppo in abiti tradizionali accoglie i delegati all'ingresso del vertice

25 Nov 2025 - 12:32
00:40 

A Luanda si è aperta la seconda e ultima giornata del Vertice Unione Africana–Unione Europea, con al centro il tema delle migrazioni. Mentre molti leader hanno già lasciato la capitale angolana dopo la sessione inaugurale, l’atmosfera davanti al luogo dei lavori resta vivace e colorata.All’ingresso del summit, un gruppo di persone vestite con abiti tradizionali ha accolto i delegati con una danza preparata per l’occasione. 