Andria, spaccio di droga in centro: attività gestita da intera famiglia

È scattata a seguito di due sequestri di hashish e marijuana avvenuti a giugno e dicembre 2024 nel centro storico di Andria, l'indagine della Procura di Trani che ha portato all'esecuzione di un'ordinanza nei confronti di 6 soggetti indagati per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente in concorso, favoreggiamento personale ed evasione, con l’aggravante di essersi avvalsi della collaborazione di quattro minorenni. Lo spaccio, con base in via Suor Caterina del Balzo, consisteva nello smercio al dettaglio, in modo stabile e duraturo, di hashish, marijuana e cocaina a locali acquirenti. Le investigazioni hanno permesso di accertare che la conduzione dell'attività era in capo ad un unico nucleo familiare, di cui due fratelli risultano indagati, per i quali il Tribunale di Trani, su richiesta della Procura, ha disposto la misura cautelare in carcere per uno e agli arresti domiciliari per l'altro. I due ricoprivano il ruolo di coordinatori e responsabili coadiuvati dal padre, anch'egli indagato, procacciando la droga, con l'aggravante di essersi avvalsi della collaborazione di quattro minorenni, tra cui il fratello 17enne.