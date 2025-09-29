Andreas Muller emoziona Veronica Peparini: la serenata prima del matrimonio

A poche ore dal matrimonio, Andreas Muller ha sorpreso Veronica Peparini con una toccante serenata sotto casa. Il ballerino ha cantato per la futura moglie alcune canzoni d'amore, regalando un momento carico di emozione. I due, uniti da anni e genitori delle gemelline Ginevra e Penelope, si sono conosciuti ad "Amici", dove lui era allievo e lei insegnante. Dopo un percorso ricco di sfide e momenti intensi, oggi sono pronti a coronare la loro storia con il matrimonio in chiesa.