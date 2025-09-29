Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Snack video
DA BALLERINO A CANTANTE

Andreas Muller emoziona Veronica Peparini: la serenata prima del matrimonio

I due, uniti da anni e genitori delle gemelline Ginevra e Penelope, si sono conosciuti ad "Amici" dove lui era allievo e lei insegnante

29 Set 2025 - 12:49
02:13 

A poche ore dal matrimonio, Andreas Muller ha sorpreso Veronica Peparini con una toccante serenata sotto casa. Il ballerino ha cantato per la futura moglie alcune canzoni d'amore, regalando un momento carico di emozione. I due, uniti da anni e genitori delle gemelline Ginevra e Penelope, si sono conosciuti ad "Amici", dove lui era allievo e lei insegnante. Dopo un percorso ricco di sfide e momenti intensi, oggi sono pronti a coronare la loro storia con il matrimonio in chiesa.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri