Politica
L'INTERVISTA

Andrea Tremaglia a Tgcom24: "Il governo Meloni è stato capace di stravolgere tutti i pronostici"

Il deputato di Fdi sui risultati del governo Meloni a tre anni dell'insediamento. E ancora la Manovra e la situazione internazionale con i dossier Kiev e Gaza

22 Ott 2025 - 15:57
10:34 
intervista tgcom24
video evidenza