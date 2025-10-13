Andrea Carnevale parla del femminicidio della mamma a opera del padre

Ospite a "Verissimo" l'ex calciatore Andrea Carnevale ricorda i fatti del 25 settembre 1975, quando il padre Gaetano Carnevale uccise sua madre Filomena Pietricola, colpendola con un'accetta nei pressi di un fiume tra Monte San Biagio e Fondi. Allora 14enne, Carnevale ha vissuto da quel momento con la sorella maggiore Giuseppina - all'epoca unica maggiorenne - e gli altri cinque fratelli, prima di dedicarsi anima e corpo a quella passione che suo padre aveva tanto ostacolato: il calcio.