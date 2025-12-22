Logo Tgcom24
Spettacolo
SPETTACOLO A NEW YORK

Andrea Bocelli illumina il Madison Square Garden

L'omaggio alla città con una intensa interpretazione di "New York, New York"

22 Dic 2025 - 14:58
01:31 

Un successo straordinario per Andrea Bocelli: due serate consecutive sold out al Madison Square Garden di New York, con oltre 37.000 spettatori incantati dalla sua voce unica. In un'atmosfera carica di emozione, il maestro italiano ha anche reso omaggio alla città con una intensa interpretazione di "New York, New York", brano simbolo della Grande Mela. La doppia tappa al Madison, ormai tradizione del suo tour americano, conferma il successo internazionale di Bocelli capace di conquistare, ogni anno a Natale, uno dei palcoscenici più iconici del mondo.

