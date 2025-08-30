Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
NEL CORSO DELLA NOTTE

Ancora pioggia di droni e missili sull'Ucraina

Zelensky tuona contro Putin: "La Russia ignora le parole, servono azioni concrete"

di Isabella Josca
30 Ago 2025 - 13:11
01:24 

È stata un'altra notte di raid russi contro l'Ucraina, con una pioggia di droni e missili. Quando a Kiev è l'alba, Zelensky tuona contro Putin: "La Russia ignora le parole, servono azioni concrete". Si intensifica quindi il pressing sullo zar per un vertice con l'omologo ucraino, ma l'affondo è del francese Macron: "Putin è un orco. Senza un accordo per un incontro entro lunedì, sarà chiaro che il presidente russo si è preso gioco di Trump. "La Casa Bianca, infastidita, ha subito risposto: "Il presidente lavora ogni giorno per un bilaterale che fermi le uccisioni e metta fine alla guerra".

ucraina
zelensky
putin

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri