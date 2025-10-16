Ancora a Gaza i corpi di 19 ostaggi

Le bare avvolte nelle bandiere israeliane vengono interrate di fronte ai famigliari in lacrime. Sono i funerali degli ostaggi morti riconsegnati da Hamas. Nove i corpi senza vita restituiti finora, 19 sono ancora dentro Gaza. Gli islamisti dicono di non essere in grado di recuperarne altri senza strumenti avanzati. Un team egiziano sta effettuando la ricerca tra le macerie e gli edifici distrutti. Mesi fa l'intelligence israeliana aveva detto che sarebbe stato impossibile recuperare tutti i corpi. Ma nello Stato Ebraico ci si aspettava che la maggior parte sarebbero stati riconsegnati e quando questo non è avvenuto è stato deciso di chiudere il valico di Rafah. Il rubinetto degli aiuti umanitari non è chiuso del tutto (qualcosa - molto poco - passa dall'altro valico, quello di Kerem Shalom) ma la Striscia non è inondata di cibo, medicine e carburante come si sperava.