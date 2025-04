Ancona, sorpresi a rubare dopo spaccata in gioielleria: due arresti

I carabinieri di Ancona hanno arrestato due cittadini stranieri ritenuti responsabili di tentato furto aggravato ai danni di una gioielleria situata nel quartiere Piano. Alle ore 04:40 del 6 aprile i militari hanno notato la forzatura della serranda d’ingresso e lo sfondamento della porta blindata del negozio e, una volta avvicinatisi all’ingresso, hanno sorpreso due individui che, con volto travisato da passamontagna, stavano infrangendo le vetrine espositive interne per trafugare i monili in oro. Immediatamente bloccati e immobilizzati, i due sono stati trovati in possesso di diversi arnesi da scasso e di due borsoni contenenti vari monili in oro, già pronti per essere portati all’esterno. La refurtiva, costituita da diversi gioielli per un valore complessivo di 140mila euro circa, è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario, giunto poco dopo sul posto.