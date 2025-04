Anche la Lazio in San Pietro a omaggiare Papa Francesco

Una delegazione della squadra di calcio della Lazio è arrivata alla Basilica di San Pietro per l'ultimo saluto a Papa Francesco. Poche ore prima anche la Lazio era arrivata in Vaticano per omaggiare il Pontefice morto il 21 aprile. Guidati dal presidente Lotito, presenti tra gli altri mister Baroni e i calciatori Zaccagni, Pedro e Rovella. Sono stati distribuiti a giocatori e dirigenti anche dei santini raffiguranti Francesco.