Anche il ghiacciaio più famoso della Patagonia si arrende al cambiamento climatico

Fino a questo momento è stata un'eccezione di fronte all'emergenza climatica, ma ora anche il Perito Moreno in Patagonia rischia di scomparire. Il famoso ghiacciaio al confine tra Argentina e Cile - in una zona a lungo contesa tra i due Paesi soprattutto all'inizio del secolo scorso - era considerato un'anomalia: invece che sciogliersi come tutti gli altri, addirittura avanzava. Fenomeno questo dovuto non solo alla cattura della neve proveniente dai ghiacciai vicini, ma anche per il suolo roccioso alla sua base, che per decenni gli ha garantito grande stabilità. "Tuttavia, dal 2020, in alcune parti della parete del ghiacciaio si sono iniziati a vedere segni di ritiro", afferma allarmato il glaciologo argentino Lucas Ruiz che nell'ultimo periodo ha constatato un peggioramento preoccupante del fenomeno.