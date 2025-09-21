Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
L'EX CAPO DEL DOGE

Anche Elon Musk ai funerali di Charlie Kirk

"Onorato di essere qui", ha scritto su X

21 Set 2025 - 21:55
00:31 

Fra le centinaia di migliaia di presenti ai funerali di Charlie Kirk c'è anche Elon Musk. "Tutti i posti di questo stadio che non sono stati interdetti dalla sicurezza sono pieni. Onorato di essere qui", ha scritto il magnate ed ex capo del Doge su X.

elon musk
charlie kirk
video evidenza

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri