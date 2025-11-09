Amore tra ippopotami allo zoo di Berlino: Tobie e Debbie inseparabili

Allo zoo di Berlino è tempo di coccole. In un video pubblicato sui social, i due ippopotami Tobie e Debbie, genitori del piccolo Toni, vengono ripresi mentre trascorrono momenti di dolce intimità nella loro vasca. Il filmato, accompagnato dalla didascalia "Love is in the air!", mostra i due animali mentre si godono qualche minuto di tranquillità insieme, tra "coccole" e sguardi "affettuosi". Lo staff del parco commenta con un pizzico di ironia: forse presto ci sarà un nuovo arrivo nella famiglia degli ippopotami. La clip ha raccolto migliaia di visualizzazioni e reazioni entusiaste da parte del pubblico online. Allo zoo di Berlino, il clima è di attesa e curiosità: chissà se Toni avrà davvero presto un fratellino o una sorellina.