Amazzonia, deforestazione senza fine: l'allarme del Wwf

La foresta amazzonica continua a restringersi e il wwf lancia l'allarme. Solo nell'ultimo anno la deforestazione è aumentata del 4%. Sembra un numero piccolo ma sono sparite altre migliaia di chilometri quadrati di quel verde intenso ed emozionante di foresta pluviale equatoriale. Il paradiso per un fauna ricchissima: dai giaguari, ai capibara e alle cicogne, oltre mille specie di uccelli tra cui i tucani, rapaci diurni e notturni, tartarughe.

