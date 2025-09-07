Logo Tgcom24
aumentata del 4%

Amazzonia, deforestazione senza fine: l'allarme del Wwf

Colpa in gran parte, ma non solo, degli incendi

di Elisabetta Biraghi
07 Set 2025 - 12:43
La foresta amazzonica continua a restringersi e il wwf lancia l'allarme. Solo nell'ultimo anno la deforestazione è aumentata del 4%. Sembra un numero piccolo ma sono sparite altre migliaia di chilometri quadrati di quel verde intenso ed emozionante di foresta pluviale equatoriale. Il paradiso per un fauna ricchissima: dai giaguari, ai capibara e alle cicogne, oltre mille specie di uccelli tra cui i tucani, rapaci diurni e notturni, tartarughe.
 

