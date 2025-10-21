conoscenze e libertà Amazon porta a Milano "Econo.Mia", l'educazione finanziaria per l'equità di genere

Giorgio Busnelli, VP e Country Manager di Amazon Italia, e Katia Scannavini, co-segretaria Generale di ActionAid, raccontano il progetto Econo.Mia e spiegano come le competenze economico-finanziarie siano fondamentali per l'uguaglianza di genere.