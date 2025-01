L'intrigo di Almasri generale libico accusato di torture scarcerato per un errore procedurale e rimandato in Libia con un volo di Stato. La corte penale internazionale che aveva chiesto l'estradizione va all'attacco: "nessuna consultazione". La maggioranza si difende."non siamo subalterni a nessuno", chiarisce Tajani. Le opposizioni chiedono che si riferisca in Parlamento.