Almasri, Latorre: "Il governo ha fatto la scelta giusta"

"La scelta del governo su Almasri è stata giusta e presa nell'interesse del Paese": Non ha dubbi Nicola Latorre, ex senatore Pd e un passato politico al fianco di D'Alema e Minniti. Il rimpatrio di Almasri era necessario per la sicurezza nazionale e soprattutto trattenerlo in Italia avrebbe portato molti più problemi e critiche al governo del nostro paese. Nicola Latorre: "Le critiche sono strumentali, nel merito il governo ha agito nell'interesse del paese, avrebbe però potuto comunicarlo da subito apertamente"