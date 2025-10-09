Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Politica
POLEMICA

Almasri, la Camera nega le autorizzazioni a procedere

Non ci sarà nessun processo per i ministri Nordio, Piantedosi e per il sottosegretario Mantovano indagati a vario titolo nella vicenda

di Fabio Nuccio
09 Ott 2025 - 21:16
01:24 

I gruppi di maggioranza potevano contare su 242 deputati ma in tutte e tre le votazioni hanno superato i 250, arrivando ai 256 voti nel caso del ministro Piantedosi
 

almasri