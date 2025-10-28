Almasri, il tribunale dei ministri archivia l'indagine su Nordio, Piantedosi e Mantovano

Il tribunale dei ministri ha archiviato l'indagine aperta dalla procura di Roma a carico del guardasigilli Nordio, del ministro Piantedosi e del sottosegretario Mantovano, indagati per la scarcerazione del generale libico Almasri. Già la camera il 9 ottobre scorso aveva negato l'autorizzazione a procedere, dandone comunicazione al collegio che oggi ha archiviato gli atti del procedimento. Il provvedimento è irrevocabile.