Almasri, dopo l'informativa il governo va avanti

Per De Raho è gravissimo che Nordio abbia accusato il procuratore Lo voi di leggere le carte in modo sciatto. E conclude: sembra una dichiarazione di guerra la riforma della giustizia come punizione per la magistratura. Ed è proprio la separazione delle carriere al centro delle polemiche. Sarebbe proprio quello - secondo il ministro Nordio - il motivo che avrebbe spinto il procuratore di Roma a inviare l'avviso di garanzia ai componenti del governo.