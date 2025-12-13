Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
E IL MALTEMPO NON SI FERMA

Alluvioni nello stato di Washington, 78mila evacuati

Le piogge torrenziali hanno causato una serie di inondazioni storiche al confine con il Canada

13 Dic 2025 - 08:07
00:56 

L'acqua straripata dai fiumi ha travolto ponti, bloccato strade e costretto centinaia di famiglie a rifugiarsi sui tetti. 

washington
inondazioni
video evidenza