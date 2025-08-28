Logo Tgcom24
L'INTERVENTO DELL'ESERCITO

Alluvioni in Pakistan, oltre 200mila sfollati e santuario Sikh di Guru Nanak sommerso

Nella provincia del Punjab orientale, le autorità hanno richiesto l'intervento dell'esercito per le operazioni di soccorso

28 Ago 2025 - 14:06
02:31 

Oltre 200mila persone sono state sfollate in Pakistan a causa delle alluvioni che hanno sommerso anche il santuario di Guru Nanak, fondatore della religione Sikh, situato nel distretto di Narowal vicino al confine con l'India. Nella provincia del Punjab orientale, le autorità hanno richiesto l'intervento dell'esercito per le operazioni di soccorso, dopo che le piogge monsoniche eccezionali e il rilascio d'acqua da dighe sovraccariche in India hanno causato esondazioni e inondazioni nelle zone di confine. Le evacuazioni di massa sono iniziate in sei distretti del Punjab.

