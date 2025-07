Alluvione in Texas, si temono oltre 100 vittime

È un dolore profondo quello che si tocca con mano nelle strade allagate, tra le case sventrate, nei volti delle famiglie che attendono notizie. L’alluvione che ha travolto il cuore del Texas ha lasciato una devastazione senza precedenti: 82 i morti confermati di cui 28 bambini. Ma il bilancio potrebbe superare quota 100. Decine i dispersi. In mezzo al fango e sotto la pioggia che non smette di cadere, le squadre di soccorso continuano a cercare senza sosta anche se la speranza di trovare superstiti si affievolisce. Al Camp Mystic, il campeggio estivo per bambine travolto dalla furia del fiume Guadalupe, non c’è più nulla.