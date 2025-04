Alluvione Grecia, un italiano a Paros: "Cielo nero all'improvviso ed è venuto giù di tutto"

"Il cielo è diventato nero all'improvviso ed è venuto giù di tutto. Pioggia mista a grandine per ore, un 90enne mi diceva che qui non aveva mai visto nulla di simile". Racconta così a Tgcom24 un italiano residente a Paros il forte maltempo ha causato gravi danni in Grecia, nelle isole Cicladi e nel Dodecaneso. Particolarmente colpite Paros e Mykonos, note località turistiche, con il sindaco di Paros Costas Bizas che ha dichiarato che un fiume ha rotto gli argini nel villaggio di pescatori di Naoussa, allagando negozi e case e travolgendo circa 40 veicoli spinti fino in mare. La protezione civile ha avvisato gli abitanti di restare in casa. Si prevede che forti piogge si sposteranno poi sulle isole di Chios, Samos e Icaria accompagnate da vento fino a 74 km orari. Le scuole sono state chiuse a scopo precauzionale.