Allerta globale per i cittadini Usa: rischio attentati

L’attacco americano all’Iran ha innalzato l’allerta mondiale per i cittadini e le sedi Usa, potenziali bersagli di vendette terroristiche. Basi militari, ambasciate e civili sono considerati obiettivi sensibili. In Italia sorvegliati 28.700 siti, tra cui 4.400 a Roma e 250 legati alla comunità ebraica. Le autorità temono azioni simboliche e violente, anche con metodi non convenzionali, come sequestri o veicoli lanciati a tutta velocità nei centri urbani.