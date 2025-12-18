Allarme smog a Sarajevo: polveri sottili 10 volte oltre i limiti

Allarme smog a Sarajevo. La capitale della Bosnia è una delle città più inquinate d'Europa e la vita dei suoi abitanti ne risente di conseguenza. I livelli di polveri sottili possono arrivare anche a 10 volte oltre i limiti, soprattutto in queste fredde giornate invernali. La qualità dell'aria peggiora specie perché una notevole quantità di case sono ancora riscaldate a legna, spesso ancora umida, o a carbone. Anche la conformazione della città, al centro di un bacino infossato, contribuisce alla concentrazione dei gas tossici.