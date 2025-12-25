Allarme lupi in Finlandia: le renne di Babbo Natale sotto attacco

Lunghe corna protese fino al cielo, sagoma inconfondibile di splendidi mammiferi protagonisti del Natale, celebrità involontarie del regno animale che vivono da sempre in questi boschi innevati. Il branco di renne si muove guardingo, attento a scrutare tracce del suo predatore per eccellenza: il lupo, in agguato in questa zona imprecisata della Finlandia, a un passo dal lungo confine russo di ben 1.340 chilometri. Qui sta accadendo qualcosa che riconduce dritto al conflitto scagliato da Mosca contro l'Ucraina, tremila chilometri più a sud. Le statistiche parlano chiaro: il numero di attacchi di lupi alle renne, che in questa selvaggia parte della Finlandia oscillavano tra 500 e mille l'anno, nel 2025 sono stati più di 2mila.



Secondo gli abitanti dell'area, i predatori provengono principalmente dalla Russia, e il motivo sta nel fatto che la quasi totalità dei cacciatori che fino a ieri contenevano la popolazione di lupi oggi è arruolata da Putin per combattere in Ucraina. I pastori della zona denunciano gli sconfinamenti di lupi dalla Russia come un vero e proprio flagello. Le renne sono essenziali per l'Artico: per le loro carni, per la pelle e come attrazione turistica. Ogni inverno migliaia di visitatori arrivano in Lapponia, l'estremo nord della Finlandia, per scattare foto agli eleganti esemplari che, così si dice, sono soliti trainare la slitta più famosa che ci sia: quella di Babbo Natale.