Allarme dell'Onu sui ghiacciai: ulteriormente ridotti nel 2024

Nel 2024 tutte le regioni glaciali hanno registrato una perdita netta di massa per il terzo anno consecutivo. L'Onu avverte che molti ghiacciai, tra cui quelli del Canada, Stati Uniti, Scandinavia, Europa centrale, Caucaso, Nuova Zelanda e tropici, potrebbero non sopravvivere al XXI secolo. Dal 1975 avvertono gli esperti è come se fosse scomparso un blocco di ghiaccio grande quanto la Germania, spesso 25 metri.