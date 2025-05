Allagamenti in Sicilia, carabiniere eroe salva una donna intrappolata in auto

Attimi di paura a Trabia, in provincia di Palermo, dove una donna è rimasta intrappolata nella propria auto quasi completamente sommersa dall'acqua a causa delle forti piogge che hanno colpito la zona. I carabinieri della locale stazione sono prontamente intervenuti in seguito a una richiesta di soccorso. Uno dei due militari, senza esitazione, si è immerso nelle acque piovane per raggiungere il veicolo e, con l'aiuto di un passante, è riuscito a mettere in salvo la donna.