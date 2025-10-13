Alla Knesset spuntano i cappellini pro-Trump

I berrettini, che ricordano quelli più celebri del movimento Maga, recano la scritta: "Trump, il presidente della pace"
Il personale della Knesset ha distribuito cappellini da baseball rossi con la scritta "Trump, il presidente della pace" prima del discorso del leader americano alla plenaria del Parlamento israeliano. I cappellini, preparati dagli israeliani, sono stati indossati da alcuni parlamentari e da molti dei presenti nella galleria dedicata ai visitatori. I berrettini distribuiti alla Knesset ricalcano quelli più celebri con la scritta "Make America Great Again", simbolo - appunto - del movimento Maga.