Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
PRIMA DEL DISCORSO DEL LEADER USA

Alla Knesset spuntano i cappellini pro-Trump

I berrettini, che ricordano quelli più celebri del movimento Maga, recano la scritta: "Trump, il presidente della pace"

13 Ott 2025 - 12:37
00:48 

Il personale della Knesset ha distribuito cappellini da baseball rossi con la scritta "Trump, il presidente della pace" prima del discorso del leader americano alla plenaria del Parlamento israeliano. I cappellini, preparati dagli israeliani, sono stati indossati da alcuni parlamentari e da molti dei presenti nella galleria dedicata ai visitatori. I berrettini distribuiti alla Knesset ricalcano quelli più celebri con la scritta "Make America Great Again", simbolo - appunto - del movimento Maga.

video evidenza
donald trump
knesset