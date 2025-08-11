Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
a settembre

Alì Akbar, l'ultimo strillone di Parigi, sarà premiato da Macron

Un uomo che resiste, con una serie di quotidiani sul braccio, all'avanzata del digitale

di Viviana Gugliemi
11 Ago 2025 - 20:13
01:30 

Tra un caffè affollato e un marciapiede assolato nel cuore di Parigi, nel quartiere latino, c’è ancora qualcuno che grida i titoli dei giornali a voce alta. Si chiama Alì Akbar, 73 anni, l’ultimo strillone della capitale francese. Per mezzo secolo ha venduto - e continua a vendere - carta stampata, e a settembre – ironia della sorte – sarà proprio un vecchio cliente a premiarlo: il presidente Emmanuel Macron gli consegnerà l’onorificenza di cavaliere dell’ordine nazionale al merito.
 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri