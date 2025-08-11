Alì Akbar, l'ultimo strillone di Parigi, sarà premiato da Macron

Tra un caffè affollato e un marciapiede assolato nel cuore di Parigi, nel quartiere latino, c’è ancora qualcuno che grida i titoli dei giornali a voce alta. Si chiama Alì Akbar, 73 anni, l’ultimo strillone della capitale francese. Per mezzo secolo ha venduto - e continua a vendere - carta stampata, e a settembre – ironia della sorte – sarà proprio un vecchio cliente a premiarlo: il presidente Emmanuel Macron gli consegnerà l’onorificenza di cavaliere dell’ordine nazionale al merito.

