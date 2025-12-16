Alex Wyse presenta il nuovo singolo "Notte Stupida"

“È la notte in cui non devi fingere nulla, perché nessuno ti sta guardando”, racconta il giovane cantautore, che con “Notte Stupida” illumina ciò che nell’oscurità fa più rumore. Dopo un’estate di concerti culminata con l’Atlantico di Roma, Alex mette a fuoco la parte più vera di sé: un racconto emotivo e riflessivo che trasforma la vulnerabilità in forza. Alex Wyse ci ha presentato il nuovo singolo.