Alex Wyse presenta il nuovo singolo "Notte Stupida"

Alex Wyse torna con “Notte Stupida”, il nuovo singolo disponibile da venerdì 7 novembre su tutte le piattaforme digitali e in radio per Artist First. Presentato in anteprima live all’Unipol Forum di Milano durante l’apertura del concerto di Alfa, il brano segna l’inizio di una fase più intima del percorso dell’artista: una ricerca sul rapporto tra solitudine e crescita personale, dove il buio non spaventa ma diventa uno spazio per riconoscersi e raccontarsi davvero.
“È la notte in cui non devi fingere nulla, perché nessuno ti sta guardando”, racconta il giovane cantautore, che con “Notte Stupida” illumina ciò che nell’oscurità fa più rumore. Dopo un’estate di concerti culminata con l’Atlantico di Roma, Alex mette a fuoco la parte più vera di sé: un racconto emotivo e riflessivo che trasforma la vulnerabilità in forza. Alex Wyse ci ha presentato il nuovo singolo.