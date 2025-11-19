Alex Belli e Delia Duran presto genitori, il gender reveal da sogno

Alex Belli e Delia Duran hanno vissuto uno dei momenti più emozionanti della loro storia: l’annuncio che il loro bambino sarà un maschietto. La coppia ha mostrato sui social il gender reveal, una festa andata in scena ai piani alti di un grattacielo con vista mozzafiato. Nel lungo post che accompagna le immagini, Delia e Alex hanno raccontato l’intensità delle emozioni vissute. Nel video lei, elegante con un abito chiaro dalla gonna plissettata, accarezza il pancione mentre bacia il compagno. Una gioia immensa arrivata dopo un desiderio coltivato a lungo e diventato realtà in modo naturale, proprio mentre stavano valutando la fecondazione assistita. "Un giorno stracolmo di emozioni! Il nostro gender reveal ci ha regalato una magia indescrivibile... è un MASCHIETTO!", ha scritto la modella.