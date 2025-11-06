Logo Tgcom24
Alex Belli e Delia Duran, l'annuncio più dolce: arriva un bambino

Dopo cinque anni di attesa, la coppia condivide sui social la gioia della gravidanza

06 Nov 2025 - 11:53
01:16 

Con un messaggio carico di emozione e poesia, Alex Belli e Delia Duran hanno annunciato di essere in dolce attesa. "Dopo cinque anni di speranza, silenzi e amore che non ha mai smesso di credere, possiamo finalmente dirlo: aspettiamo un grande regalo della vita", ha scritto Delia sui social, accompagnando il testo a un video tenero e simbolico. L'annuncio, accolto con affetto dai fan, racconta la loro lunga attesa e la forza del legame che li unisce. "Ci sono notizie che il cuore sogna di poter dire, e poi un giorno diventano realtà", aggiunge Delia, con parole che hanno commosso il web.