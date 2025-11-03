Alex Belli e Delia Duran a "Verissimo": "Presto saremo genitori"

Visibilmente emozionati, Alex Belli e Delia Duran hanno annunciato a "Verissimo" che presto diventeranno genitori. Ospiti durante l'appuntamento in onda l'1 novembre, la coppia ha condiviso le bellissime emozioni che li stanno accompagnando in questo percorso, raccontando anche le difficoltà vissute negli anni. "Pensavamo di non essere in grado di concepire in modo naturale, è una benedizione", raccontano evidenziando i cinque anni di tentativi.