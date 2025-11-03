Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Snack video
L'annuncio

Alex Belli e Delia Duran a "Verissimo": "Presto saremo genitori"

La coppia racconta le difficoltà nel concepimento: "Dopo cinque anni eravamo quasi rassegnati"

03 Nov 2025 - 11:03
01:43 

Visibilmente emozionati, Alex Belli e Delia Duran hanno annunciato a "Verissimo" che presto diventeranno genitori. Ospiti durante l'appuntamento in onda l'1 novembre, la coppia ha condiviso le bellissime emozioni che li stanno accompagnando in questo percorso, raccontando anche le difficoltà vissute negli anni. "Pensavamo di non essere in grado di concepire in modo naturale, è una benedizione", raccontano evidenziando i cinque anni di tentativi.