IN TURCHIA

Alessia Orro, la nuova palleggiatrice del Fenerbahce tifa i compagni del basket

La pallavolista azzurra, arrivata da poco a Istanbul, ha approfittato della serata per seguire da vicino i suoi "colleghi" del parquet

16 Ott 2025 - 14:38
00:50 

Alessia Orro, nuova palleggiatrice del Fenerbahce, ha assistito alla partita di Eurolega tra la squadra di basket del club turco e il Dubai. La pallavolista azzurra, arrivata da poco a Istanbul, ha approfittato della serata per seguire da vicino i suoi "colleghi" del parquet. Un gesto che testimonia la sua voglia di immergersi nella realtà sportiva del Fenerbahce, condividendo lo spirito di squadra anche fuori dal campo di volley.