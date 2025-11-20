Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Snack video
sessione casalinga di yoga

Alessia Marcuzzi: "Elastic girl me fa un baffo"

La conduttrice mostra il suo allenamento tra le mura di casa

20 Nov 2025 - 15:20
00:23 

Alessia Marcuzzi ha condiviso un momento di benessere mostrandosi mentre si dedica allo yoga tra le mura di casa. "Elastic girl me fa un baffo”, ha commentato ironica la conduttrice nel post che accompagna il video.