Alessia Marcuzzi: "Elastic girl me fa un baffo"

La conduttrice mostra il suo allenamento tra le mura di casa
Alessia Marcuzzi ha condiviso un momento di benessere mostrandosi mentre si dedica allo yoga tra le mura di casa. "Elastic girl me fa un baffo”, ha commentato ironica la conduttrice nel post che accompagna il video.
