Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Snack video
Ospite d'eccezione

Alessandra Amoroso torna in tv dopo la nascita di Penny

La cantante con un nuovo look si è esibita con Gigi D'Alessio

04 Dic 2025 - 11:22
01:18 

Alessandra Amoroso torna in tv dopo la nascita della figlia Penny. La cantante è diventata mamma per la prima volta lo scorso settembre, quando è nata la piccola Penelope, nata dall'amore col compagno Valerio Pastore. Dopo un'estate in cui non si è mai fermata, nonostante il pancione, e in cui è stata protagonista con la hit "Serenata" insieme a Serena Brancale, Alessandra Amoroso si è presa qualche settimana di pausa proprio per dedicarsi completamente alle ultime settimane di gravidanza.