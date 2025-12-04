Alessandra Amoroso torna in tv dopo la nascita di Penny

Alessandra Amoroso torna in tv dopo la nascita della figlia Penny. La cantante è diventata mamma per la prima volta lo scorso settembre, quando è nata la piccola Penelope, nata dall'amore col compagno Valerio Pastore. Dopo un'estate in cui non si è mai fermata, nonostante il pancione, e in cui è stata protagonista con la hit "Serenata" insieme a Serena Brancale, Alessandra Amoroso si è presa qualche settimana di pausa proprio per dedicarsi completamente alle ultime settimane di gravidanza.