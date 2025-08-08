Alessandra Amoroso si sposa, proposta di matrimonio a sorpresa dopo il suo concerto

Alessandra Amoroso si sposa. La proposta di matrimonio da parte del suo compagno, Valerio Pastore, è avvenuta, a sorpresa, dietro le quinte al termine del concerto della cantante nella sua Lecce. Un momento magico condiviso "solo" da alcuni amici, parenti, qualche fan e qualche fotografo, durante il quale Valerio, dopo averle regalato un mazzo di fiori, si è inginocchiato davanti ad Alessandra e le ha chiesto di diventare sua moglie dandole l'anello. La cantante, quasi al termine della sua prima gravidanza, è apparsa visibilmente emozionata.