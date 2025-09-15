Logo Tgcom24
Alcaraz torna in campo dopo le vacanze: allenamento intenso a Murcia

Dopo la vittoria agli US Open e il ritorno in vetta al ranking ATP, Carlos Alcaraz ha ripreso subito la preparazione nella sua accademia di Murcia. Il giovane campione, reduce da una breve pausa, è tornato ad allenarsi con energia e determinazione, dimostrando ancora una volta la sua fame di successi.

15 Set 2025 - 14:51
00:29 

Dopo la vittoria agli US Open e il ritorno in vetta al ranking ATP, Carlos Alcaraz ha ripreso subito la preparazione nella sua accademia di Murcia. Il giovane campione, reduce da una breve pausa, è tornato ad allenarsi con energia e determinazione, dimostrando ancora una volta la sua fame di successi. 

